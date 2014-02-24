Бельский оценил выставку достижений в Пушкинском районе

Шушары и Славянка растут, инфраструктура успевает — отметил Бельский.

Председатель ЗакСа Александр Бельский посетил выставку достижений в Пушкинском районе Петербурга. В своём канале в "Максе" он написал, что Шушары и Славянка растут быстро, и городская инфраструктура должна успевать за новыми кварталами.

Бельский отметил, что район успешно справляется с задачами: открыты школы, детсады и медучреждения, запущен первый участок трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка, строится Южная широтная магистраль.

При этом район сохраняет уникальность: на выставке представлены проекты по сохранению Царского Села и Павловска, блокадные свидетельства, инженерные лаборатории, робототехника и ИТМО Хайпарк. Бельский назвал это удачной иллюстрацией специфики района — с большой историей и взглядом в будущее.

Фото: Max/Александр Бельский