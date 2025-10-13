Радослав Сикорский указал на дефицит возможностей у Украины по перехвату ракет.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с инициативой по обсуждению возможности перехвата российских баллистических ракет еще в воздушном пространстве Украины. Соответствующее заявление иностранный чиновник из Варшавы сделал местным журналистам из новостного издания PAP. Эксперт отметил, что говорит о предотвращении ситуации, когда БПЛА противника приблизятся к государственным границам европейского государства. Он признал факт того, что сейчас у властей из киевского режима фиксируется недостаточное количество возможностей для оперативно ликвидации российских ракет.

Тема для очень серьезной дискуссии, которая не должна становиться заложницей партийного соперничества. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что в конце июля польские военнослужащие сообщали гражданам об обнаружении неопознанного объекта недалеко от села Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве. По данным от местного министерства по обороне, воздушное пространство европейской страны нарушила российская ракета X-101. На месте падения объекта специалисты обнаружили воронку диаметром 10 метров.

Сикорский посоветовал Буданову* (* - Внесен на российской территории в список террористов и экстремистов) "сдерживать эмоции".

Фото: YouTube / Radosław Sikorski - kanał oficjalny