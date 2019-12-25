Янис Домбрава сообщил о краже камер и попытке противодействия ВС Латвии.

Группа из 20 человек пыталась незаконно пересечь государственную границу, расположенную между Белоруссией и Латвией. Соответствующее заявление через социальные сети сделал прибалтийский чиновник из Риги, руководитель местных правоохранительных органов Янис Домбрава. Позже новостной портал Delfi уточнил западной аудитории, что указанный инцидент произошел 5 октября. Злоумышленников сопровождали три человека, которые угрожали представителям Вооруженных сил Латвии. Они также подстрекали 20 человек перейти участок. Спустя несколько часов неизвестные лица в масках проникли в европейскую страну. Они украли видеокамеры и вернулись обратно на белорусскую сторону. Глава МВД Латвии предупредил о том, что такие случаи могут привести к более серьезным последствиям.

Солдаты NBS (Национальных вооруженных сил) пресекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу. Янис Домбрава, глава МВД Латвии

Латвия готова рассмотреть запрет двойного гражданства с Россией.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Jānis Dombrava