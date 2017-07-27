Сикорский посоветовал Буданову* "сдерживать эмоции"

Глава МИД негативно оценил выпад Банковой в отношении конфликта с польским руководством на фоне героизации нацизма в Киеве.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал главе офиса украинского президента Кириллу Буданову* (* - Внесен на российской территории в список террористов и экстремистов) сдерживать эмоции на фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами. Соответствующий комментарий европейский дипломат из Варшавы сделал на полях саммита НАТО в Анкаре. Слова иностранного чиновника опубликовали авторы издания Wprost.

Лучше смягчить эмоции, потому что это Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша очень много для нее сделала. Радослав Сикорский, глава МИД Польши

Напомним, что Кирилл Буданов* заявил, что в польско-украинских двусторонних отношениях произойдет пик эскалации в связи с годовщиной Волынской трагедии 11 июля. Украинский представитель пояснил общественности, что Польша готовит несколько "незрелых эскалационных шагов", а потому публичный скандал продолжится. После этого шага чиновник с Банковой улицы надеется на деэскалацию. Радослав Сикорский сообщил, что обсудил заявление Кирилла Буданова* с министром по иностранным делам киевского режима Андреем Сибигой. По его словам, у Польши и Украины есть схожие данные о намерениях российского президента Владимира Путина.

Глава канцелярии президента Польши отреагировал на включение в базу "Миротворец".

* Внесен на российской территории в список террористов и экстремистов

Фото: YouTube / Radosław Sikorski - kanał oficjalny