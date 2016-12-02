‎"Кошечки", "пупсики" и "валькирии": аналитики выяснили, какие обращения в первом сообщении отталкивают петербурженок

Начать разговор с похвалы внешности считают нормальным 58% респонденток при условии отсутствия пошлости.

Первое сообщение в дейтинг-сервисе может определить судьбу знакомства за несколько секунд. Аналитики сервиса Mamba выяснили, как женщины реагируют на различные варианты приветствий – от классических комплиментов до мифологических аллюзий. Об этом пишет "Петербургский дневник".

‎Начать разговор с похвалы внешности считают нормальным 58% респонденток при условии отсутствия пошлости. Еще 24% воспринимают это как банальную вежливость, однако для 14% такой старт является раздражающим фактором.

‎Главные триггеры раздражения:

‎Животные и младенцы: Лидеры антирейтинга – "детка", "бэйби" и "пупсик" (раздражают 44%). Следом идут анималистические прозвища ("зайка", "кошечка") и гастрономические метафоры ("сладкая", "сочная"), которые не нравятся 31% опрошенных.

‎Собственничество: Обращения "моя будущая жена" или "моя женщина" неприятны 18% девушек.

‎Фамильярность: Вольное обращение с именем (например, Ирина превращается в "Иришку") задевает 12%, а прозвища вроде "булочки" или "фитоняшки" – 15%.

‎Мифология и пафос: "Афродита", "валькирия" и "муза" отталкивают 10%, "принцесса" и "богиня" – 7%. Примечательно, что даже нейтральное слово "женщина" попало в список раздражителей для 4% участниц.

‎Для 30% женщин привлекательная внешность собеседника ничего не меняет – их реакцию определяют исключительно слова. Около 18% готовы допустить вольности только при наличии в анкете указаний на серьезные намерения.

‎При этом у симпатичных мужчин есть небольшой "льготный список": охотнее всего прощаются обращения "солнышко", "принцесса" или "богиня". Однако "детка" и "пупсик" не спасает даже эффектная фотография – их готовы стерпеть лишь 7% респонденток.

‎Большинство участниц предпочитают обращаться к собеседнику по имени. Еще 30% используют ласковые слова только в шутку или зеркально, отвечая тем же прозвищем визави. Лишь 7% готовы перейти на нежный тон самостоятельно, если настроены на флирт.

‎Фото: Magnific (cookie_studio)