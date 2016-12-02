Осужденного за покушение на незаконный сбыт наркотиков в Петербурге отправили в колонию

В конце прошлого года мужчина извлек из тайника "мастер-клад" с синтетическим наркотиком.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Об этом рассказали 29 июля в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в конце прошлого года мужчина извлек из тайника "мастер-клад" с синтетическим наркотиком общей массой более 56 граммов. При попытке сбыта мелких партий подсудимого задержала полиция.

Виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали рецидивиста за рекламу наркотиков на стенах домов.

Фото: Piter.TV