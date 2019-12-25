В четырех районах Петербурга досрочно завершили благоустройство

Всего с начала года по итогам таких приёмов в работе находилось 47 адресов, из них 12 уже сданы досрочно.

Все поручения, которые губернатор Александр Беглов дал во время приёмов граждан, проведённых по поручению президента, выполнили с опережением утверждённых графиков. В Красногвардейском районе подрядчики отремонтировали проезжую часть и тротуары на улице Корнея Чуковского — общая протяжённость обновлённого покрытия составила 1,2 км. В Калининском районе на остановках "Богословское кладбище" в обоих направлениях смонтировали шесть новых павильонов ожидания с антивандальным остеклением и информационными табло.

Кроме того, реконструировали две площадки для выгула и дрессировки собак на проспекте Ветеранов: специалисты заменили тренажёры и барьеры, обновили резиновое покрытие, а также установили дополнительные скамейки для владельцев. Общая стоимость работ на этих объектах составила ≈ ₽4,7 млн. На улице Пограничника Гарькавого у дома №39 смонтировали новый светофорный объект с вызывной фазой для пешеходов на оживлённом перекрёстке — это снизит аварийность на 18%.

Глава Северной столицы подчеркнул, что приёмы петербуржцев по поручению президента позволяют не только точечно закрывать конкретные вопросы, но и выявлять системные проблемы городской среды, оперативно находя решения. Беглов добавил, что развитие города идёт с учётом мнения жителей и при их активной поддержке, поэтому практику прямых встреч продолжат.

Ранее на Piter.TV: на мосту Александра Невского начали бетонировать зону трамвайных путей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)