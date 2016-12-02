Мигрант проник в зону движения поездов на станции "Купчино"

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Полиция Петербурга привлекла к ответственности мигранта после хулиганской выходки в метрополитене. Об этом сообщили в МВД России.

Днем 29 июля правоохранителям поступила информация о том, что на станции "Купчино" нетрезвый мужчина проник в зону движения поездов. Затем он вернулся на платформу и доехал до "Невского проспекта". Там 33-летнего иностранца и задержали.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожарные проверили станцию метро "Гостиный двор" после запаха гари. Официальных сведений о возгорании или пострадавших не поступало.

Фото: Piter.TV