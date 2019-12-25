Пожарные проверили станцию метро "Гостиный Двор" после запаха гари

На "Гостиный Двор" прибыли экстренные службы из-за запаха гари.

Утром 29 июля на станцию метро "Гостиный Двор" в Петербурге прибыли пожарные расчеты, аварийные формирования метрополитена и бригада скорой помощи. Поводом для выезда экстренных служб стал запах гари, обнаруженный в одном из служебных помещений.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, после поступления сообщения специалисты оперативно прибыли на место.

В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят осмотр служебных помещений станции, чтобы установить источник запаха и исключить возможную угрозу.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные заходят в вестибюль станции и продолжают работу на объекте.

Официальной информации о возгорании, пострадавших или изменении режима работы станции на момент публикации не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV