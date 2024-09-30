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Пожар локализовали на складе Wildberries в Рязани
Сегодня, 15:03
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Пожар локализовали на складе Wildberries в Рязани

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Утром 29 июля город подвергся массированной атаке БПЛА.

В Рязани спасатели локализовали возгорание, охватившее логистический комплекс Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отметили, что большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения продукции была практически не затронута.

Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что после отражения атаки БПЛА в Рязанской области в больницу доставили шесть человек, также зафиксировано возгорание на промышленных территориях.

В Wildberries заявили об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности. Также склад в Рязани временно перестал принимать поставки.

На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: атака бпла на рязань, пожар на складе, пожар на складе wildberries, рязань
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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