Пожар локализовали на складе Wildberries в Рязани

В Рязани спасатели локализовали возгорание, охватившее логистический комплекс Wildberries. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В сообщении отметили, что большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения продукции была практически не затронута.
Ранее губернатор Павел Малков сообщил, что после отражения атаки БПЛА в Рязанской области в больницу доставили шесть человек, также зафиксировано возгорание на промышленных территориях.
В Wildberries заявили об эвакуации своего местного логистического комплекса в соответствии с требованиями безопасности. Также склад в Рязани временно перестал принимать поставки.
На прошлой неделе Wildberries столкнулся с пожаром на своем складе в поселке Шушары после массированной атаки беспилотников на Петербург и Ленинградскую область.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
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