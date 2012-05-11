Пассажиропоток в Петербурге и Ленобласти вырос за полгода

В Ленобласти пассажирские перевозки выросли на 16%.

Пассажиропоток на регулярных маршрутах Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжает расти. По итогам первого полугодия 2026 года количество перевезённых пассажиров в городе увеличилось на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 359 млн человек. В Ленинградской области рост оказался более значительным — 16,1%, до 36,8 млн пассажиров, сообщил Петростат.

Основные причины положительной динамики — оптимизация существующих маршрутов, запуск новых направлений и заключение государственных контрактов на перевозки. Расширение маршрутной сети позволяет повысить транспортную доступность районов, сократить интервалы движения и улучшить качество обслуживания пассажиров.

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Фото: Piter.tv