В ГД призвали обязать агрегаторов такси иметь машины с детскими креслами

Юрий Григорьев рассказал о необходимости расширения услуг перевозчиков.

В России надо законодательно закрепить для агрегаторов и перевозчиков пассажиров обязанность иметь в своем распоряжении машины с детскими удерживающими устройствами. С соответствующим заявлением к журналистам новостного агентства "ТАСС" обратился заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, представляющий партию "Справедливая Россия". Парламентарий из нижней палаты заметил, что

Нужно закрепить для агрегаторов и перевозчиков обязанность обеспечивать доступность машин с детскими удерживающими устройствами. Если сервис предлагает перевозку детей, авто с креслом должно быть не счастливым случаем, а нормальной частью услуги. Юрий Григорьев, депутат ГД РФ

По словам депутата, родителям часто приходится выбирать между быстрой и небезопасной поездкой на такси без кресла или поездкой с креслом, но с долгим поиском и повышенной ценой. "Такие условия ставят родителей в максимально невыгодную позицию, в то время как вся страна стремится поддерживать семьи с детьми", - отметил он.

Петербургский таксист высадил семью с маленьким ребенком и уехал.

Фото: Piter.tv