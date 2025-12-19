Петербургский таксист высадил семью с маленьким ребенком и уехал

Семья с малышом осталась без поездки.

В Санкт-Петербурге водитель такси отказался везти семью с полуторагодовалым ребенком в медицинское учреждение и покинул место, оставив в автомобиле сумку с документами пассажиров. Об этом рассказал собеседник 78.ru.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге при заказе такси для поездки в больницу. По словам пассажира по имени Константин, водитель отказался продолжать поездку и потребовал, чтобы семья с полуторагодовалым ребенком покинула автомобиль. При этом, как уточнил мужчина, в машине было установлено детское кресло. Константин сообщил, что водитель уехал, а в машине осталась сумка с документами, позвонили в полицию, подали заявление. После обращения в правоохранительные органы семья зафиксировала случившееся в официальном порядке. В сервисе заказа такси, с которым сотрудничает водитель, подтвердили факт конфликта между пассажирами и таксистом.

Представители компании заявили, что клиент ранее уже фигурировал в обращениях как участник конфликтных ситуаций и неоднократно направлял жалобы на разных водителей. В сервисе также отметили, что в подобных случаях компания предпринимает меры для урегулирования споров и не исключает подачи заявлений в полицию с обеих сторон.

Позднее сумка с документами была возвращена семье.

Фото: Piter.tv