Функция проверки такси появилась на "Госуслугах"

В Минцифры рассказали о новой услуге для пассажиров.

Пользователи единого портала "Госуслуги" получили возможность проверить такси на законность. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы российского министерства по цифровому развитию. Согласно информации от профильного ведомства, теперь пассажиры могут отсканировать QR-код в салоне автомобиля при помощи "Госкана". Далее все необходимые сведения появятся автоматически. В ином случае можно воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести сведения вручную. Речь идет о государственном регистрационном знаке и регионе, на территории которого работает такси.

Данные на "Госуслугах" отображаются из системы Минтранса "Такси". Там хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси. Она подтверждает легальность работы такси. пресс-служба Минцифры России

Такая функция позволит повысить безопасность на дорогах а также сократить по стране количество незаконных перевозчиков. В том случае, если соответствующих сведений в реестре не будет, либо в них окажется ошибка, то пассажир сможет сообщить об этом государству через форму обратной связи.

Фото: Piter.tv