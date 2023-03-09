В Госдуме объяснили, почему нельзя ограничить цены на такси в Новый год

Павел Федяев объяснил, что государству нельзя влиять на цены во время ажиотажного спроса на услугу.

Увеличение стоимости поездок на такси в новогодние и рождественские праздники не может быть поводом для введения федеральным правительством так называемого потолка цен, потому что в период ажиотажного спроса твакое решение со стороны властей может привести к плачевным результатам как для водителей и клиентов, так и всей отрасли в целом. Соответствующий комментарий дал журналистам новостного агентства "ТАСС" первый заместитель комитета Государственной думы по транспорту Павел Федяев. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что согласно действующему законодательству страны, местные власти могут регулировать только минимальные тарифы на поездки пассажиров в такси, а максимальные цены формирует внутренний рынок и спрос. В вопросе учитывается время суток, дни недели, класс комфортности и прочие особенности перевозки.

Если в пиковый период административно зафиксировать низкую цену, мы получим простой результат: водителям станет невыгодно работать. Они предпочтут провести время с семьей, а не выходить на линии за деньги, которые они могут заработать и в обычный, не праздничный день. Павел Федяев, депутат ГД РФ

Политик добавил, что в результате такси не станет доступнее, а по стране просто возникнет тотальный дефицит машин. Следует ожидать длинные очереди в приложениях и пустые улицы в тот момент, когда граждане больше всего нуждаются в безопасной поездке до дома. Кроме этого существует риск ухода части перевозчиков в тень. В итоге нелегальные водители будут активно искать работу через чаты и социальные сети.

Фото: Piter.tv