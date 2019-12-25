В Госдуме призвали компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам

Документ с инициативой направили министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил компенсировать аренду жилья студентам и пенсионерам. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Миронов предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья для социально уязвимых категорий граждан. По его словам, студентам, пенсионерам, инвалидам, ветеранам и многодетным семьям нужно возвращать часть уплаченного НДФЛ. При этом часть не должна превышать 50% от среднерыночной стоимости аренды в регионе.

Также депутат сослался на данные Росстата, согласно которым россияне зарабатывают в среднем около 91 тысячи рублей в год, но квадратный метр жилья в новостройке оценивается в 171,1 тысячи рублей. Он добавил, что с учетом нынешней ключевой ставки ЦБ РФ даже небольшая квартира превратилась в самую настоящую роскошь

Фото: Piter.tv