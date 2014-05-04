В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники

По словам депутата, это поможет выявить и пресечь нелегальный оборот продукции.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал усилить контроль за продажей пиротехники. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ, направленный премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Миронов отметил необходимость создать межведомственный контроль для более тщательной проверки маркировки и условий хранения пиротехники. Он подчеркнул, что это поможет выявить и пресечь нелегальный оборот продукции. По словам депутата, перед Новым годом подобные вещи "разлетаются как горячие пирожки".

Также Миронов добавил, что из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения люди могут получить травмы и ожоги. Он отметил, что в случае ЧП после праздников будет сложно найти ответственных. Депутат призвал навести порядок на рынке пиротехнических изделий.

Ранее мы сообщали, что в России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое преследование.

Фото: pxhere.com