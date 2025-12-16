Миронов призвал распространить выплаты за гибель участников СВО на их опекунов

В Госдуме напомнили о том, что часто опекуны выполняют свои обязанности лишь при минимальной поддержке государства.

В России опекуны, а также взрослые дети, братья и сестры погибших участников специальной военной операции (СВО) должны иметь право на получение выплат за гибель бойца. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал председатель партии "Справедливая Россия", депутат Государственный думы Сергей Миронов. Парламентарий из нижней палаты рассказал, что получает много обращений от родственников погибших военнослужащих. В большинстве случаев опекуны выполняют обязанности родителей в полной мере, но при минимальной помощи со стороны государства.

"Справедливая Россия" будет добиваться того, чтобы круг получателей выплат за гибель участников СВО был расширен на их опекунов, а также на взрослых детей, братьев и сестер... Опекуны, а это, как правило пожилые люди, остаются без выплат. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Миронов предложил ввести льготную "научную ипотеку".

Фото: Piter.tv