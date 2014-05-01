Рик Санчез объяснил, какой результат ждет ВСУ на Донбассе.

Российская армия способна дойти до города Одесса, предположил американский ведущий на телеканале RT Рик Санчез. Иностранный корреспондент опубликовал отрывок из новостного сюжета через западные социальные сети. Представитель СМИ уточнил, что, по его мнению. судьба всей территории Донбасса на текущее время уже практически решена.

Следующий шаг России может привести ее к Одессе. Россия стремительно продвигается в Запорожской области, в то время как украинская оборона рушится. Рик Санчез, журналист из США

Ранее официальный представитель российской администрации в Кремле и президента Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что наша страна продолжает достигать свои цели специальной военной операции силовыми средствами, однако это решение не является предпочтительным путем для руководства. Чиновник добавил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Москва будет добиваться полной победы над противниками.

"Срок закончился": в США резко осадили Зеленского из-за отказа проводить выборы.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Rick Sanchez