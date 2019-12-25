Минобороны: ВС РФ нанесли массированный удар по целям в Киевской области

Военные сообщили об успешных ударах по целям противника.

Российские Вооруженные силы в ночь на 5 августа нанесли массированный удар по украинским целям. Соответствующими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты заметили, что успешно поражены транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и столичной области, задействованные в доставке военных грузов, три сухогруза у Одессы.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. пресс-служба Минобороны России

В профильном ведомстве нашей страны уточнили, что в результате удара поражены транспортно-логистические и распределительные центры противника, расположенные в городе Киеве и Киевской области. Эти объекты были задействованы врагом в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно российскими бойцами поражены три морских судна типа "сухогруз". Эти корабли находились около Одессы в южном направлении от города. Экипажи осуществляли доставку вооружения и военного имущества для нужд армии киевского режима.

США ввели санкции против двух управлений Минобороны России.

Фото: Минобороны России