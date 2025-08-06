В Черногории нашли тело пропавшего 21-летнего музыканта из Петербурга

Молодого человека искали несколько дней после посещения концерта группы "Мумий Тролль".

Тело пропавшего 21-летнего россиянина обнаружили во вторник. Предположительно, он свел счеты с жизнью, информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах страны, сообщило местное издание Volimpodgoricu.

Родственники юноши подали заявление о его исчезновении 31 июля. Перед эти парень сообщил о планах поехать из города Бар в Будву на концерт группы "Мумий Тролль". Ему предстояло проехать около 40 километров. В последний раз он попал на камеры видеонаблюдения до отъезда в Будву.

После того, как петербуржец перестал выходить на связь, были организованы масштабные поиски. В них участвовали около 1000 добровольцев, полиция и сотрудники МЧС.

Молодой человек был джазовым музыкантом. Петербуржец переехал в Черногорию около десяти лет назад. Здесь он окончил Высшую музыкальную школу, получив образование тромбониста.

Ранее отец музыканта рассказал, что 21-летний петербуржец мог направиться к водопаду в окрестностях Бара. Там его якобы видели посетители одного из местных кафе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)