Черногория с 1 октября отменит безвизовый режим для россиян

Власти Черногории рассматривают возможность ввести визовый режим для граждан России и Белоруссии с 1 октября. Это связано с планами страны вступить в Евросоюз в 2028 году, сообщило местное издание Dan.
Суть в том, что Черногории придется изменить свою визовую политику в соответствие с требованиями объединения. Таким образом, после России и Белоруссии визовые ограничения могут коснуться граждан Турции, Китая, Катара и ОАЭ.
Вот только отмена безвизового режима может серьезно отразиться на туристической отрасли Черногории. Согласно итогам 2025 года туристы из России обеспечили 16,4% всех броней в отелях.
Президент Сербии Александар Вучич недавно заявил, что не будет отменять безвизовый режим с Россией. Ранее Китай уведомил о готовности продлить режим безвизового въезда россиянам еще на один год. С 1 декабря 2025 года граждане РФ могут приезжать на китайскую территорию сроком на 30 дней без виз.
Фото: Magnific
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