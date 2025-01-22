По делу об организации проституции будут судить двух петербурженок

Услуги стоили от 5 до 22 тыс. рублей.

Прокуратура Курортного района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жительниц. Им вменяют ч. 1 ст. 241 УК РФ (содержание притонов для занятия проституцией).

Как рассказали в надзорном ведомстве 6 августа, женщины держали пять салонов для занятия проституцией в арендованных помещениях в Василеостровском, Выборгском, Курортном, Приморском и Центральном районах. Фигурантки подбирали сотрудниц, встречали и провожали гостей. Колл-центр работал на Новосельковской улице. Услуги стоили от 5 до 22 тыс. рублей, работницы забирали себе 50%.

Деятельность притонов пресекли правоохранители в ноябре прошлого года. В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, электронные носители информации, прайс-листы и другое. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: суд вынес приговор женщине, похитившей деньги у клиента интим-салона в Петербурге.

Фото: Piter.TV