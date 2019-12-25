В Петербурге будут судить нетрезвого электровелосипедиста

От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался.

Прокуратура Колпинского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 6 августа фигурант катался на электровелосипеде мощностью 480 Ватт по дворовой территории, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на проспекте Ленина в Колпино. От прохождения медицинского освидетельствования обвиняемый отказался.

Ранее водителя уже привлекали по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, однако должных выводов мужчина для себя не сделал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что водителя Mercedes привлекли к ответственности за выезд на "встречку" в Петербурге.

Фото: Piter.TV