Суд вынес приговор женщине, похитившей деньги у клиента интим-салона в Петербурге

Мужчина приехал в Петербург отдыхать, выпил и потерял бдительность. Пока он спал, его телефоном воспользовались, списав 223 тысячи рублей.

Приморский районный суд вынес приговор женщине, похитившей деньги у клиента интим-салона, пока тот спал. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина приехал в Северную столицу отдыхать с друзьями. После нескольких банок пива он решил посетить притон в одном из домов на Приморском проспекте. Там он выбрал девушку, оплатил час и купил бутылку водки. Выпив около пяти стопок, мужчина продлил время, так как интимные услуги ему оказать не успели. Однако алкоголь дал о себе знать, и его склонило в сон.

Когда он открыл глаза, в комнате уже были две девушки. Одна взяла его телефон и стала работать с банковским приложением, а вторая отвлекала его. Мужчина окончательно потерял сознание. Очнулся он уже дома. Супруга заметила списания крупных сумм и потребовала объяснений. Так вскрылась неверность мужа и исчезновение 223 тысяч рублей.

В суде пояснили, что мужчина зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц, у него двое маленьких детей. Суд учел, что у самой сотрудницы интим-салона также есть малолетний ребенок и пожилые родители на иждивении. Вину она признала, ущерб возместила полностью и принесла извинения. Ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу