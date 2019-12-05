Семейная пара из Петербурга обвиняется в изнасиловании троих детей

Старшая девочка утверждает, что мать была в курсе происходящего, и не только не препятствовала супругу, но и сама участвовала в преступном деянии.

Профиль 35-летней жительницы Петербурга Татьяны С. демонстрирует вполне счастливую жизнь: женщина замужем, воспитывает троих детей и подрабатывает оператором на заправке. На фото в профиле видно, как супруги в фанатской атрибутике посещают хоккейный матч, или как вся семья гостит у бабушки с дедушкой в сельской местности, собравшись за одним столом. Однако 3 марта Красногвардейский районный суд принял решение об аресте Татьяны и ее мужа по тяжкому обвинению в сексуальном насилии над их двумя дочерьми и сыном, пишет "КП-Петербург".

По имеющимся данным, в правоохранительные органы недавно обратилась 15-летняя дочь. Она сообщила, что на протяжении нескольких лет она, ее 12-летняя сестра и 7-летний брат подвергались со стороны родителей систематическим издевательствам. Описывать подробности ее показаний невозможно из-за исключительной жестокости и циничности происходящего. По словам девочки, сначала отчим (родным отцом Роман является только для младшего сына) принуждал детей раздеваться и делал фото. На этом действия мужчины не прекратились: он начал регулярно совершать в отношении падчериц акты сексуального насилия. Старшая девочка утверждает, что мать была в курсе происходящего, и не только не препятствовала супругу, но и сама участвовала в преступном деянии. Последний инцидент, по словам школьницы, произошел 1 марта. Это переполнило чашу терпения подростка, и она вызвала полицию.

Оперативники провели проверку и обнаружили доказательства, включая переписку, которые подтвердили слова несовершеннолетней. Супругов задержали 2 марта, а на следующий день суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Дети были помещены в медицинское учреждение. Вопрос об их дальнейшем устройстве жизни будет решать опека. Семья ранее не вызывала интерес полиции и социальных служб, отметил источник издания. После проведения необходимого обследования в больнице будет определено их будущее. Известно, что у детей есть бабушки и дедушки.

Татьяне и Роману предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 132 УК РФ. Мужчине грозит пожизненное заключение, женщине — от 15 до 20 лет лишения свободы. В семье, судя по всему, произошел разлад. Родители Романа категорически отвергают все обвинения. В то же время мать Татьяны полностью поддерживает внуков и просит не публиковать их данные.

Фото: Piter.TV