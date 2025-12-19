Сотрудника поликлиники под Петербургом задержали за действия сексуального характера в отношении девочки

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Полицейские Соснового Бора задержали мужчину, который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник является работником центральной медико-санитарной части №38. Преступление было совершено в лифте детской поликлиники.

Если Вы или Ваши родные пострадали от действий данного гражданина, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Сосновому Бору по адресу: Ленобласть, Сосновый Бор, улица Боровая, 18. Номер телефона: 8 (81369) 6-61-57. Пресс-служба МВД

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти