  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сотрудника поликлиники под Петербургом задержали за действия сексуального характера в отношении девочки
Сегодня, 16:40
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Сотрудника поликлиники под Петербургом задержали за действия сексуального характера в отношении девочки

0 0

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Полицейские Соснового Бора задержали мужчину, который совершил противоправные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Злоумышленник является работником центральной медико-санитарной части №38. Преступление было совершено в лифте детской поликлиники. 

Если Вы или Ваши родные пострадали от действий данного гражданина, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД России по Сосновому Бору по адресу: Ленобласть, Сосновый Бор, улица Боровая, 18. Номер телефона: 8 (81369) 6-61-57. 

Пресс-служба МВД 

Ранее на Piter.TV: в 2025 году в Петербурге взрослые совершили почти 3 тыс. преступлений в отношении детей. 

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: преступления, сосновый бор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии