Похититель 9-летней девочки из Смоленска и его любовница признали вину

Фигуранты находятся в СИЗО, но пока не раскрывают мотивы преступления. Женщина утверждает, что считала ребенка родственницей сожителя. Девочка вернулась к родителям, ее жизни ничего не угрожает.

Обвиняемые в похищении девятилетней девочки в Смоленске продолжают сидеть в СИЗО, но пока отказываются откровенничать со следствием. Впрочем, оба фигуранта признали вину, о чем сообщил источник "КП-Петербург".

Напомним, ребенка утром 24 февраля похитил 43-летний Сергей Г., судимый за наркотики и попадавшийся на краже. Мужчина заклеил рот девочки скотчем и вынес ее в спортивной сумке в свою "девятку". Позже в легковушке обнаружили волосы школьницы, а самого похитителя отследили по его SIM-карте. Девочку нашли спустя трое суток в квартире сожительницы Сергея – Натальи Л., продавщицы магазина с огромными долгами за коммуналку и кредиты. Она заявила силовикам, что любовник привел девочку к ней и представил племянницей.

По информации источника, и Сергей, и Наталья признали вину и сейчас находятся под стражей, им выделили адвокатов по назначению. Оба фигуранта пока не называют причины похищения ребенка. Женщина продолжает настаивать, что на момент похищения девочки думала, что она – родственник ее сожителя. Предварительно установлено, что взрослые не применяли сексуальное насилие к школьнице. Следствие надеется, что они начнут давать показания позже.

Сергею и Наталье вменили статью о похищении несовершеннолетнего, в перспективе им грозит от 5 до 12 лет колонии. Тем временем девочка, которую искали всем городом, вернулась к родителям – ее выписали из больницы. Вероятно, скоро она должна пойти в школу.

Родители и родственники школьницы все еще не комментировали произошедшее. Мать девочки допрашивали в СКР. Семья благополучная и ранее не попадала в поле зрения органов. Кроме 9-летней девочки в ней еще два младших ребенка.

Фото: представлено КП-Петербург