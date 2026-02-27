В Ульяновской области задержали трех руководителей и активного участника секты

Следователи ведут уголовное дело за создание НКО, посягающей личность и права граждан России.

Сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Ульяновской области трех руководителей и активного участника местной секты, призывавших уничтожать документы, удостоверяющие личность, отказываться от уплаты налогов и соблюдения законов РФ. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета. В надзорном ведомстве сообщили СМИ о том, что работа проводилась совместно с правоохранительными органами и силовиками, при поддержке бойцов Росгвардии. В отношении злоумышленников ведется уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 239 УК РФ. Речь идет о формировании некоммерческой организации, посягающей на личность и права населения страны.

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых была обнаружена литература и инструкции, предназначенные для новых участников организации. По изъятому массиву данных планируется назначение психолого-лингвистической экспертизы. Следователи намерены ходатайствовать о мере пресечения для фигурантов уголовного дела в виде ареста. На данный момент в рамках расследования удалось допросить свыше 50 свидетелей.

В СК РФ по региону объяснили, что задержанные возглавили секту "Царская империя" после ареста в 2024 году трех ее организаторов - Леонида Власова, Александра Кормишенко и Никиты Шостака, уголовное дело в отношении которых в настоящее время рассматривается в суде Ульяновской области. Секта вела работу в селах Айбаши и Шмелевка Старомайнского района. Ее руководители призывали сторонников уничтожать документы, удостоверяющие личность, а также отказывались от уплаты налогов и прочих государственных сборов, от службы в армии, от соблюдения норм законодательства страны.

Фото и видео: Следственный комитет по Ульяновской области