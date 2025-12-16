Мемориал героям Ленинградской битвы на Пулковских высотах планируют возвести к 2028 году

Центром комплекса станет высота, на которой в сентябре 1941 года ополченцы отразили последнюю крупную атаку врага.

В Петербурге утверждён проект строительства масштабного памятника героическим защитникам города. Огромный мемориальный комплекс, который появится на Пулковских высотах к 2028 году, будет виден как с федеральных трасс, так и из иллюминаторов самолётов, заходящих на посадку. О планах создания мемориала сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ-2026. Он подчеркнул, что проект лично утверждён президентом, а 9 августа официально признано Днём воинской славы России в честь окончания Ленинградской битвы.

Проект будет расположен в исторической местности Большое Пулково, рядом с конгрессно-выставочным центром "Экспофорум". Центром композиции станет высота, где в сентябре 1941 года было остановлено последнее крупное наступление врага.

Парк займёт 17 гектаров. На его территории находятся братские могилы павших воинов. Всего планируется обустроить шесть Аллей славы – по числу фронтов, участвовавших в битве за Ленинград. Первый камень на месте будущего строительства был заложен в августе 2024 года.

Фото: Пресс-служба архитектурного бюро "Интерколумниум"