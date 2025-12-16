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В Гатчинском районе водитель сбил шестиклассника на электровелосипеде и скрылся
Сегодня, 9:48
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В Гатчинском районе водитель сбил шестиклассника на электровелосипеде и скрылся

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В результате аварии пострадавший получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

Правоохранители Гатчинского района Ленинградской области разыскивают водителя, который сбил несовершеннолетнего байкера и скрылся. По данным МВД России, накануне на 3-м километре трассы "Елизаветино — Фьюнатово" возле населенного пункта Березнево управлявший автомобилем ВАЗ, двигаясь по главной дороге, наехал на 13-летнего мальчика на электровелосипеде. После этого машина съехала в кювет. 

В результате аварии пострадавший шестиклассник получил серьезные травмы, его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются. Полиция в ближайшее время примет процессуальное решение. 

Ранее на Piter.TV: в Лисьем Носу женщина за рулем Geely съехала в кювет и насмерть сбила велосипедиста. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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