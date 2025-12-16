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Посольство РФ: россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме
Сегодня, 9:09
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Посольство РФ: россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

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Ранее пострадавшая смогла связаться с дипломатическим представителем.

Гражданку России в Мьянме освободили из мошеннического колл-центра. Соответствующими данными с журналистами поделились представители дипломатического представительства России в Янгоне. По данным сотрудников нашего ведомства, россиянка была освобождена 6 числа в результате скоординированных действий посольства России в Мьянме,  представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и Cил полиции республики. Сейчас девушка находится в мьянманском депортационном центре.

 Ее возвращение в Россию будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования соответствующей даты.

заявление от дипломатов

Известно, что в апреле этого года пострадавшая получила предложение о трудоустройстве за рубежом. Она отправилась в Янгон из Таиланда. Далее россиянку доставили в район города Мьявади штата Карен. Ее принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия. В начале июня 2026 года потерпевшей удалось связаться с дипломатическим представительством в Янгоне с просьбой оказать помощь в ее освобождении. 

В Мьянме освободили россиянку из мошеннического колл-центра.

Фото: Telegram / Посольство России в Мьянме

Теги: колл-центр, мьянма
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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