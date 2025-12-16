Посольство РФ: россиянку освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме

Ранее пострадавшая смогла связаться с дипломатическим представителем.

Гражданку России в Мьянме освободили из мошеннического колл-центра. Соответствующими данными с журналистами поделились представители дипломатического представительства России в Янгоне. По данным сотрудников нашего ведомства, россиянка была освобождена 6 числа в результате скоординированных действий посольства России в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе) и Cил полиции республики. Сейчас девушка находится в мьянманском депортационном центре.

Ее возвращение в Россию будет организовано через территорию Таиланда при содействии сотрудников российского посольства в Бангкоке после согласования соответствующей даты. заявление от дипломатов

Известно, что в апреле этого года пострадавшая получила предложение о трудоустройстве за рубежом. Она отправилась в Янгон из Таиланда. Далее россиянку доставили в район города Мьявади штата Карен. Ее принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой применения физического насилия. В начале июня 2026 года потерпевшей удалось связаться с дипломатическим представительством в Янгоне с просьбой оказать помощь в ее освобождении.

В Мьянме освободили россиянку из мошеннического колл-центра.

Фото: Telegram / Посольство России в Мьянме