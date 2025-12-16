В Петербурге закрыли 2 колл-центра с телефонными мошенниками

В них работал 30 россиян и 20 иностранцев.

В Петербурге пресекли деятельность двух колл-центров, в которых занимались телефонным мошенничеством. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

УФСБ России по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке ГУ Росгвардии пресекли противоправную деятельность членов организованной преступной группы, состоящей из числа российских граждан (30 человек), а также иностранцев (20 человек), осуществлявшей мошеннические действия на территории России.

В Петербурге пресекли деятельность двух колл-центров, где работали мошенники, похищавшие имущество граждан в виде криптовалюты и иных электронных денежных средств.

В рамках уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" и ч. 2 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" проведены обыски в офисах, по местам проживания организаторов, изъято техническое оборудование, средства связи, денежные средства, в том числе, криптовалюта. Расследование продолжается.

Ранее был оглашен приговор двум петербуржцам, которые похитили бюджетные средства.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области