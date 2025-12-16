Оглашен приговор двоим петербуржцам, которые похитили бюджетные средства

Силовики обнаружили и изъяли поддельные паспорта, СНИЛС, полисы ОМС, банковские карты и средства связи.

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти пресекли противоправную деятельность двоих мужчин 1982 и 1985 годов рождения. Они организовали изготовление поддельных документов в целях хищения бюджетных средств, которые выделяются в качестве меры социальной поддержки.

Силовики обнаружили и изъяли поддельные паспорта, СНИЛС, полисы ОМС, банковские карты и средства связи. Полицейские Выборгского района расследовали уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Суд признал злоумышленников виновными в совершении преступления, они приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 5,5 лет в исправительной колонии общего режима со штрафами 300 и 500 тыс. рублей соответственно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти раскрыли фиктивную кражу экскаватора на 8,5 млн рублей.

Видео: пресс-служба ФСБ России