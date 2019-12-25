В Ленобласти раскрыли фиктивную кражу экскаватора на 8,5 млн рублей

В сентябре прошлого года в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратился 43-летний житель Великого Новгорода. Он заявил о краже экскаватора-погрузчика с территории промзоны на Шоссейной улице в посёлке Бугры. По словам мужчины, стоимость техники, оформленной по договору лизинга, превышала 8,4 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По факту обращения было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Однако в ходе расследования сотрудники уголовного розыска Главного управления МВД усомнились в правдивости слов заявителя. В результате проверки выяснилось, что хищение было инсценировано.

По версии следствия, владелец экскаватора и его 44-летний знакомый сфабриковали кражу, чтобы получить страховую выплату. Сам погрузчик был обнаружен полицейскими в деревне Мистолово Всеволожского района. Там его уже сдали в аренду и активно использовали в работе.

В итоге уголовное дело переквалифицировали на статью "Мошенничество в сфере страхования". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В настоящее время полиция продолжает работу по делу, чтобы установить возможных соучастников и другие эпизоды преступной деятельности.

