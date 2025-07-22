Без фотошопа и нейросетей: в Петербурге открылась выставка "Квадрат скорости" – аналоговая абстракция от Дениса Фонтанова

В галерее "Арт от Фото" представили новый проект петербургского фотографа Дениса Фонтанова. Экспозиция объединила работы, созданные с помощью классических техник аналоговой фотографии без использования цифровой обработки и нейросетей.

Экспозиция объединила работы, в которых привычные элементы городской среды превращаются в почти космические образы, лишённые привычных ориентиров времени и пространства.

Творческий путь Дениса Фонтанова начался с обращения к образу Петербурга. Однако со временем художник ушёл от реалистичного пейзажа и сложных многофигурных композиций, сосредоточившись на минималистичных фрагментах окружающей среды.

В проекте "Квадрат скорости" главным материалом для съёмки стали детали каруселей и других аттракционов.

Сегодня аналоговая фотография — это в принципе нишевая история. Денис Фонтанов, невероятно, но он не использует никакую графическую обработку в редакторах, не использует нейросети. Все работы строятся с помощью классических инструментов аналоговой фотографии: долгой выдержки и классического монтажа. Денис использует минимальный кусочек пейзажа, в данном случае — это карусели в парке, которые посредством его творческой практики превращаются в космические пространства. В них совершенно невероятно пропадают ориентиры времени и пространства. Александра Большакова, искусствовед, автор экспликации к выставке

По словам Александры, работы Фонтанова существуют на границе фотографии, живописи и графики. Художник создаёт эффект стремительного движения и визуальной бесконечности, где человек словно растворяется в огромном потоке скорости и света. В этих изображениях почти невозможно найти привычную точку опоры: вместо конкретного места возникает ощущение иной реальности, наполненной оптическими иллюзиями и мерцанием.

Идея выставки – карусели, которые представляют аллегорию на нашу безумную жизнь. Она развивается с бешеной скоростью, которую превышает квадрат. Почему квадрат? Потому что еще компоновка кадра – квадрат, средний формат пленки, но и поскольку это еще имеет значение второй степени, получается, двойной смысл. Денис Фонтанов, фотограф, автор выставки

Выставка "Квадрат скорости" стала размышлением о движении современного мира, скорости восприятия и месте человека в постоянно меняющемся пространстве. Все работы можно посмотреть вживую до 21 июня по адресу Б.Конюшенная, 1.

