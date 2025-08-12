В Сеуле заработала выставка "Великолепный Эрмитаж"

С 30 апреля в Сеуле открылась выставка "Великолепный Эрмитаж", которая позволит погрузиться в атмосферу петербургского музея. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
На экспозиции представлены цифровые двойники произведений, занимающих центральное место на постоянных экспозициях Эрмитажа. Выставку сопровождает аудиогид с музыкальным и актерским сопровождением.
Проект знаменует значительный шаг в расширении доступа к коллекциям музея с помощью инновационных форматов, привлекая новую аудиторию в Азии. Формат уже нашел отклик у российского зрителя.
