В Сеуле заработала выставка "Великолепный Эрмитаж"

Экспозицию сопровождает аудиогид с музыкальным и актерским сопровождением.

С 30 апреля в Сеуле открылась выставка "Великолепный Эрмитаж", которая позволит погрузиться в атмосферу петербургского музея. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На экспозиции представлены цифровые двойники произведений, занимающих центральное место на постоянных экспозициях Эрмитажа. Выставку сопровождает аудиогид с музыкальным и актерским сопровождением.

Проект знаменует значительный шаг в расширении доступа к коллекциям музея с помощью инновационных форматов, привлекая новую аудиторию в Азии. Формат уже нашел отклик у российского зрителя.

Ранее мы рассказывали о том, что коллекцию вееров императрицы Марии Федоровны представят в Эрмитаже. Экспонаты являются лучшими образцами веерного искусства.

