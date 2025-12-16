Бета‑версия iOS 27 вызвала сбои в работе российских банковских приложений

Тестировщики новой операционной системы от Apple сообщили о массовых проблемах. Приложения Т‑банка, Сбербанка, сервисов "Самокат", "Купер" и "Кошелек" самопроизвольно закрываются при запуске.

Пользователи, установившие первую бета‑версию операционной системы iOS 27, столкнулись с серьёзными сбоями в работе популярных российских сервисов. Как следует из отзывов тестировщиков, на устройствах перестали запускаться последние версии приложений Т‑банка и Сбербанка. Кроме того, наблюдаются проблемы с программами "Самокат", "Купер" и "Кошелек" — они самопроизвольно закрываются сразу после попытки открытия.

Главный редактор профильного издания Rozetked Данил Гаращенко пояснил, что подобные технические сложности являются стандартной ситуацией для ранних бета‑версий систем от Apple. Компания вносит масштабные изменения в код, что требует последующей адаптации со стороны разработчиков программного обеспечения. Специалист подчеркнул, что сбои носят выборочный характер: в ходе личного тестирования неработоспособными оказались лишь некоторые версии приложения Т‑банка, тогда как другие продолжали функционировать. Старая версия приложения Сбербанка также запустилась без ошибок. По прогнозам эксперта, к моменту официального релиза iOS 27 финансовые организации успеют выпустить обновлённые и стабильные версии своих клиентов.

Проблема совместимости с новой бета‑версией затронула не только российский сегмент. Зарубежные пользователи также фиксируют критические сбои в работе сервиса такси Uber и мобильной игры Genshin Impact.

Ожидается, что публичная бета‑версия iOS 27 станет доступна в июле, а полноценный релиз состоится осенью. На фоне этих новостей в сети активно обсуждается возможный переход части владельцев iPhone на устройства под управлением Android в целях финансовой экономии.

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Фото: pxhere