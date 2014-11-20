Сервисы начали предупреждать россиян об отключении входа через Apple и Google

В России вступают в силу новые требования законодательства.

Отечественные сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа в приложения через Apple ID и Google с 6 июля 2026 года. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости". На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал документ, по которому страна вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что эти онлайн-ресурсы не предложили для этого ни одного разрешенного в России способа. Согласно принятому федеральному законодательству, для граждан штраф будет составлять 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц - 30-50 тысяч рублей, для юридических лиц - порядка 500-700 тысяч рублей.

С6 июля вход через Apple ID и Google станет недоступен по требованию закона №149-ФЗ. Привяжите номер телефона, чтобы сохранить профиль. сообщение от онлайн-сервиса "2ГИС"

Напомним, что заместитель председателя профильного комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил о том, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется. Санкции затронут тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют российский закон. Инициатива направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.

Захарова назвала блокировки приложений VK в App Store актом цензуры.

Фото: Piter.tv