Apple оштрафовали на 500 тыс. рублей в России

Причиной стало повторное неисполнение обязанностей организатором распространения информации в Сети.

Мировой судья в Москве вынес решение оштрафовать американскую корпорацию Apple Inc по административной статье. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Компанию признали виновной в повторном неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете. За это Apple обязана выплатить 500 тысяч рублей.

Сегодня Apple без предупреждения удалила из собственного магазина приложений App Store продукты от VK. Уже установленные программы будут работать в прежнем режиме, однако пользователи не будут получать push-уведомления. Тем самым высока вероятность того, что они могут пропустить важные сообщения и уведомления.

Ранее сообщалось, что в России перестал работать бесплатный номер технической поддержки компании Apple.

Фото: Magnific