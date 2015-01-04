Apple закрыла бесплатную техподдержку по телефону в России

Американская компания Apple закрыла бесплатную техническую поддержку по телефону в России. Об этом сообщает издание iPhones.ru.

Отмечается, что в России перестал работать бесплатный номер технической поддержки компании. Ранее пользователи могли позвонить по федеральному номеру, чтобы получить консультации касательно продукции Apple. Теперь на звонок реагирует автоответчик, подтверждающий, что номер горячей линии Apple больше не обслуживается.

Кроме того, для связи с поддержкой компании нужно звонить по номеру, и звонок будет платным. Это подтверждается на официальном сайте Apple.

