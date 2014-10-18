Трамп назвал лучшего руководителя для Apple

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого из руководителей компании Apple считает лучшим. Об этом он написал в своем аккуанте в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он всегда был поклонником как основателя Apple Стива Джобса, так и нынешнего руководителя Тима Кука. При этом Трамп считает, что со вторым компания добилась значимого успеха.

Если бы Стив не ушел из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима. Дональд Трама, президент США

Напомним, сегодня стало известно, что Тим Кук покинул должность гендиректора Apple. Вместо него компанию возглавит вице-президент по разработке аппаратного обеспечения устройств Джон Тернус.

