Трамп: США потребовалось бы полторы недели находиться в Иране для вывоза урана

Глава США напомнил о планах по наземной операции в Иране.

Вашингтонская администрация рассматривала возможность провести наземную операцию по вывозу обогащенного урана с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов. Соответствующее заявление в эфире американского телеканала FOX News сделал глава Белого дома, президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер отметил, что для реализации задуманного военнослужащим пришлось бы на протяжении полутора недель находиться на территории исламской республики, расположенной на Ближнем Востоке.

Мы думали о том, чтобы сделать это на раннем этапе, но на это бы потребовалось некоторое время, потребовалось бы полторы недели. Это долгое время для нахождения на территории врага. Дональд Трамп, глава США

По словам главы США, в ходе операции по вывозу обогащенного урана американцам пришлось бы пробиваться сквозь гранит. Дональд Трамп заметил, что это произошло бы потому, что для ударов по объектам в Иране использовались ранее очень мощные бомбы.

