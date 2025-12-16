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Петербург инвестирует 2 млрд рублей в розничную торговлю
Сегодня, 12:43
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Петербург инвестирует 2 млрд рублей в розничную торговлю

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Проектом предусмотрены реконструкция магазинов и внедрение современных сервисов.

В рамках Петербургского международного экономического форума городское правительство и ООО "Лента" подписали соглашение о сотрудничестве. Проектом предусмотрены реконструкция магазинов, внедрение современных сервисов и развитие торговли, рассказали 4 июня в Смольном. 

Ретейлер формирует экономический ландшафт Северной столицы и ориентируется на запросы и благополучие потребителей. Под управлением компании работают магазины разных форматов: это 30 гипермаркетов, 54 супермаркета, а также около 500 магазинов у дома и пять строительных гипермаркетов. В прошлом году ООО выплатило 12 млрд рублей налогов. 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове создадут троллейбусный парк. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пмэф, розничная торговля
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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