Швейцария заявила о важности неформальных консультаций между Россией и Европой

Дипломаты не поддержали планы, о которых говорил глава Женевского центра политики безопасности (GCSP).

Министерство по иностранным делам Швейцарии не подтвердил информацию о подготовке неформальных экспертных консультаций по вопросам безопасности между российскими и европейскими представителями. Однако иностранные дипломаты указали СМИ на важность подобных рабочих контактов с Москвой ради поддержания диалога в условиях кризисов и политических тупиков. Ранее создание подобной площадки для восстановления диалога между Берном и Москвой анонсировал публично руководитель Женевского центра политики безопасности (GCSP), швейцарский дипломат Томас Гремингер.

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Во внешнеполитической службе страны отметили, что подобные каналы позволяют поддерживать закрытую, доверительную и менее формальную площадку для обсуждения в условиях конфликтов. Там дипломаты прощупывают варианты развития ситуаций, выясняют точки зрения сторон и формируют необходимый минимум доверия у партнеров.

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