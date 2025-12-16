На месте сгоревшей "Невской мануфактуры" возведут жильё за 40 млрд рублей

Соглашение о застройке территории подписали на ПМЭФ. Инвестор возведёт 170 тысяч квадратных метров жилья, школу и два детских сада. Первую очередь планируют сдать через три года. Исторические корпуса, пострадавшие при пожаре, не снесут, а отреставрируют.

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о комплексном развитии территории бывшей "Невской мануфактуры". Документ оформили Смольный, компания "КВС-Невский" и ООО "Наследие". Общий объём инвестиций в проект оценивается примерно в 40 миллиардов рублей.

На месте сгоревшего предприятия планируется построить 170 тысяч квадратных метров жилья. Также здесь появятся школа и два детских сада. Застройщик намерен сдать первую очередь объектов уже через три года.

Стороны договорились, что исторические здания мануфактуры, которые пострадали во время пожара, сносить не будут. Их отреставрируют и приспособят под новые нужды.

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Фото: Piter.TV