Пожар унес жизнь пенсионерки в Колпино

В ночь на 14 апреля в Колпино, в доме №97 на Пролетарской улице, произошёл пожар в трёхкомнатной квартире. По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 23:17.

Огонь охватил кухню, распространившись на площади около 5 квадратных метров. Локализовать пламя удалось более чем через час.

В результате трагедии погибла пожилая женщина. Для ликвидации возгорания на место были направлены 15 спасателей и 3 единицы техники.

