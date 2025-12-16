В понедельник Петербург накроет дождями и грозами из-за североатлантического циклона

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса.

Сегодня Петербург окажется во власти центральной части североатлантического циклона. Замедлив своё смещение на восток, он принесёт в город преимущественно облачную погоду и станет причиной кратковременных дождей, местами сильных ливней с грозами. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса. В Ленинградской области будет немного теплее – от +19 до +24 градусов, а в отдельных районах столбики термометров могут подняться до +27 градусов.

Атмосферное давление продолжит падать и достигнет отметки 749 мм рт. ст. (что ниже климатической нормы), ветер юго-восточный со скоростью 4–9 м/с. При грозе возможны его порывы.

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Фото: Piter.TV