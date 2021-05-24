В "двушке" на Васильевском острове загорелась кухня

Пожар был успешно ликвидирован в 10:57.

Сегодня утром в Василеостровском районе произошел пожар в квартире, однако, к счастью, пострадавших не было. По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть 13 апреля в 10:24.

Пожар был зафиксирован в доме №28 по 9-й линии Васильевского острова. На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные расчеты. Установлено, что в двухкомнатной квартире на кухне горела обстановка на площади около 1 квадратного метра.

Пожар был успешно ликвидирован в 10:57. В тушении огня участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава. Сведения о пострадавших не поступали.

Фото: Piter.TV