В Гатчинском районе потушили 4 км поля у опоры ЛЭП

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на 13 апреля в Гатчинском округе Ленинградской области произошел пожар, который охватил траву около опоры линии электропередачи и автомобильной дороги. Как информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, сотрудники спасательных служб оперативно ликвидировали возгорание, применяя как воду, так и механические методы тушения.

Пожар вспыхнул в непосредственной близости от поселка Торфопредприятие, огонь распространился на территорию длиной до 4 км. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти